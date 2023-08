Einer der renommiertesten Wettbewerbe für klassische Musik Zwei Korschenbroicher beim ARD-Musikwettbewerb

Per Video haben sich die Studentin und der Student der Hochschule Hans Eisler Berlin erfolgreich für die Teilnahme am Internationalen ARD-Musikwettbewerb qualifiziert. Beiden ist bewusst, dass sie auf eine starke Konkurrenz aus Japan, Südkorea, China, Israel, den USA und Europa treffen werden. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Instrumente treten Shen und Thüer aber nicht gegeneinander an.