Einbrecher in Korschenbroich Zwei Einbrüche an einem Tag

Gleich zwei Mal wurde am Freitag, 20. Januar, in Korschenbroich eingebrochen. Über eine Terrassentür gelangten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße „Bauernhütte“. Es wurde ersten Ermittlungen zufolge Schmuck entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 17.25 Uhr und 19.10 Uhr.