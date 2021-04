Unfall in Korschenbroich : Zwei Autofahrer schwer verletzt

Unfall in Korschenbroich

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Korschenbroich. Foto: dpa/Friso Gentsch

Korschenbroich Zwei Schwerverletzte und erheblicher Sachschaden, das ist die Bilanz eines Autounfalls am Donnerstagabend auf einer Kreuzung in Korschenbroich.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 18:30 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße und Am Hommelshof. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Eine 21-jährige Wegbergerin war zuvor mit ihrem Wagen auf der Straße Am Hommelshof unterwegs gewesen und dann an der Kreuzung nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mönchengladbach abgebogen.