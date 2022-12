Aktion vom Heimatverein Kleinenbroich Zusatzschild gespendet für „Am Stepprather Hof“

Kleinenbroich · Was bedeutet der Name der Straße, in der ich wohne? Gibt es einen historischen Hintergrund? Antworten darauf gibt es in Kleinenbroich bereits an einigen Straßen. Nun wurde das 20. Zusatzschild gespendet. Welche historischen Spuren der Straßenname „Am Stepprather Hof“ hat.

27.12.2022, 04:50 Uhr

Mechthild Walsdorf beteiligt sich an der Aktion und hat das 20. Zusatzschild für die Straße „Am Stepprather Hof“ gespendet. Foto: Heimatverein Kleinenbroich

Von Bärbel Broer