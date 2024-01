Sternsinger in Korschenbroich In einigen Gemeinden gibt es zu wenige Anmeldungen

Herz Jesu Am Samstag, 13. Januar, werden die Sternsinger an der Kirche, Schaffenbergstraße, und in Raderbroich 9 in der Einfahrt von Otten Hof-Hof ihre Stände aufbauen. Vereinzelt werden auch einige Gruppen durch die Straßen gehen. Doch nicht mehr alle Haushalte können besucht werden, so die GdG Korschenbroich. Wer den Segen der Sternsinger persönlich zu Hause erhalten möchte, wird gebeten, bis zum 7. Januar Iris Esser unter 02161 641405 oder per Mail unter iris.esser1961@gmail.com zu kontaktieren. Der Abschlussgottesdienst findet um 17.15 Uhr statt.