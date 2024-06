Vortrag in Glehn „Zu Künstlicher Intelligenz gibt es keine Alternative“

Thoma bezeichnete Fachkräftemangel als globales Problem, das sich noch verschärfen werde. Veränderungen seien erforderlich auch vor dem Hintergrund, dass die geburtenstarken Jahrgänge bald in absehbarer Zeit in Rente gehen. „2030 werden rund 1,4 Millionen Menschen der Baby-Boomer-Generation aus dem Arbeitsleben ausscheiden, während nur 700.000 Personen in den Arbeitsmarkt gehen werden.“ „Wer ruft ,Ausländer raus’ ist nicht nur ein Unmensch, er hat auch von Wirtschaft keine Ahnung“, gab der Referent zu verstehen. Hinzu komme, dass die Zeiten, als es für Ausländer attraktiv war, in Deutschland zu arbeiten, längst vorbei seien. Der Mangel an Arbeitskräften könne nur durch digitale Transformation abgefedert werden. Dieser Prozess werde viel gravierender sein als der Weg hin zur Digitalisierung. „Künstliche Intelligenz wird diese Lücke nicht komplett schließen können, der Dachdecker muss immer noch aufs Dach“, erklärte Marc-Oliver Thoma.