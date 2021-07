Uhr von St. Andreas in Korschenbroich läuft wieder synchron : Kirchturmuhr in luftiger Höhe erneut repariert

Kirchturmuhr in luftiger Höhe erneut repariert

Uhr von St. Andreas in Korschenbroich läuft wieder synchron

Korschenbroich Einmal kam ein Kran, zweimal der Hubwagen: Und das alles wegen einer kaputten Uhr am Turm der St. Andreas Kirche. Seit über zweieinhalb Jahre will sie nicht ticken, wie sie soll. Nun hat sie aber offenbar ihren Takt gefunden.

„Ich weiß wieder, wie spät es ist.“ Seinen Humor hat Karl-Heinz Göris vom Kirchenvorstand jedenfalls behalten. Doch angesprochen auf die Kirchturmsuhr von St. Andreas bleibt ihm das Lachen fast im Halse stecken. Denn erneut musste ein Hubwagen beauftragt werden, um die eine Uhr auf der Nord-West-Seite der Kirche zu reparieren. Seitdem die Monteure vor wenigen Tagen ihre Arbeiten abgeschlossen haben, laufen alle vier Uhren am Kirchturm wieder – dazu auch noch synchron und richtig.

Das war lange alles andere als selbstverständlich. Über zweieinhalb Jahre lang wollten die Zeiger auf der Nord-West-Seite der Kirche nicht so ticken, wie sie sollten. Während die anderen drei Seiten synchron waren, zeigte das Ziffernblatt auf dieser Seite immer die falsche Zeit an, ging mindestens eine Stunde nach. Erst im Februar waren die Uhrzeiger unter großem Aufwand angebracht worden. Eine Spezialfirma war mit Hubträger vorgefahren, Monteure hatten die Zeiger angebracht. Doch bereits am selben Abend musste Pfarrer Marc Zimmermann seinerzeit konstatieren: „Die Uhrzeit ist immer noch nicht richtig.“ Die neu angebrachten Zeiger waren nicht synchron mit den anderen Uhrwerken.