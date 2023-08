Verkehrsunfall in Korschenbroich Zehn Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem zehn Personen verletzt wurden, ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitag, 18. August, kurz nach 13.30 Uhr an der Bundesstraße. Der Linienbus mit zwölf Fahrgästen war in Richtung Kaarst unterwegs, als der Busfahrer in Folge eines medizinischen Notfalls plötzlich bewusstlos wurde und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.