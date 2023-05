Zehn Jahre Augenhilfe Afrika in Korschenbroich Augenarzt aus Kamerun per Schalte im Hannenhaus

„Ohne Familie Otten gebe es auch den Kontakt zu Raoul Cheuteu nicht“, erklärte Horst Thoren. Wie so vieles in Korschenbroich, was gut sei, habe auch die Augenhilfe Afrika einst an der Theke angefangen, sagte Thoren schmunzelnd und ließ dann die Entstehung des sozialen Vereins Revue passieren. Die Idee dazu war vor zehn Jahren an der Theke im Festzelt zu Unges Pengste entstanden. Denn der Augenarzt aus Kamerun hatte seine Freunde in Korschenbroich wissen lassen, dass er mehr Operationen für die Menschen in seinem Heimatland durchführen möchte, die am Grauen Star erkrankt sind und dadurch nach und nach erblinden.