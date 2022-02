Corona-Schnelltests in Korschenbroich : Wieder mehr Testzentren

Corona-Schnelltests in Korschenbroich

Korschenbroich Es gibt wieder deutlich mehr Corona-Testzentren in Korschenbroich. Nachdem im Herbst 2021 die Schnelltests kurzzeitig kostenpflichtig geworden waren, ging die Zahl der Angebote zurück. Inzwischen gibt es wieder in allen Ortsteilen mehrere Möglichkeiten, sich testen zu lassen.

Die Zahl der Corona-Testzentren in Korschenbroich ist weiter gestiegen. Inzwischen gibt es wieder elf Möglichkeiten in den verschiedenen Ortsteilen, sich auf Corona testen zu lassen. Neben drei Arztpraxen bieten acht private Testzentren Schnelltests an.