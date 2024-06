Entwicklung in Korschenbroich Zahl der Einbürgerungen steigt deutlich an

In der Stadt erhalten immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte einen deutschen Pass. Das zeigen Daten des Statistischen Landesamtes IT.NRW. Vergangenes Jahr wurden demnach 55 Menschen in Korschenbroich eingebürgert, 2022 waren es noch 20 und 2021 insgesamt 38. Lange war die Zahl der Einbürgerungen in der Stadt nicht mehr so vergleichsweise hoch: In den vergangenen 23 Jahren wurden nur im Jahr 2001 mehr Menschen innerhalb von zwölf Monaten eingebürgert. Damals waren es insgesamt 63.