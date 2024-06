Jugendkonferenz in Korschenbroich Jugendliche wünschen sich ein günstiges Café

Auch mehr Sportanlagen werden gewünscht. Bei den neuen Kleinspielfeldern sei vielen Jugendlichen nicht bewusst, dass diese öffentlich sind, sagte die Jugendbotschafterin. Katrin Herbst versprach, an Werbestrategien zu arbeiten. Sie habe bereits festgestellt, dass in der Schülerschaft der „face to face“-Kontakt, also ein Besuch in den Klassen, gut ankomme. Für Werbung über soziale Medien werde von Jugendlichen vor allem Instagram empfohlen, so Herbst.