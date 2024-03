Stiftung in Korschenbroich Brunnenbau kann Gesundheit, Leben und Bildung retten

Zuvor hatte der Kleinenbroicher bereits über private Spenden Brunnen finanziert. Wie viele, vermag der 85-Jährige spontan nicht zu sagen. Seit Gründung der Stiftung seien dank vieler Spenden in 24 Ländern Brunnen gebaut worden, besonders in Afrika, aber auch unter anderem in Indien, Afghanistan, Kambodscha, Nepal. „Damit konnte in relativ kurzer Zeit über 92.000 Menschen Zugang zu frischem Wasser verschafft werden. Die Stiftung hofft, in diesem Jahr auf mehr als 100.000 Menschen zu kommen“, so der pensionierte Diplom Betriebswirt. Fotos von Menschen, die ihr Trinkwasser aus verunreinigten Tümpeln holen oder von Frauen und Kindern, die schwere Wasserbehälter teilweise Kilometer weit tragen, zeigten ihm, wie wichtig das Ziel der Stiftung sei. „Das ist ein Kreislauf. Wenn ein Brunnen gebaut ist, bekommen die Kinder keine Durchfallerkrankungen mehr durch verunreinigtes Wasser, können dadurch zur Schule gehen und erhalten mit mehr Bildung bessere Chancen für die Zukunft“, sagt Wulf. Zu den Lieblingsprojekten zählt daher die Verlegung einer Wasserleitung zu einer Schule auf einem Berg. Zuvor hatten Lehrer und Schüler zum Wasserholen fünf Kilometer steil bergab und später mit gefüllten Gefäßen wieder aufsteigen müssen.