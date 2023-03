Ehrung für Korschenbroicher durch Landschaftsverband Wolfgang Skiba mit Rheinlandtaler geehrt

Jürgen Wilhelm zählte Skibas Aktivitäten auf: Seit mehr als 30 Jahren ist er in der Friedensinitiative Korschenbroich aktiv, die Ende der 1990er Jahre in der Eine-Welt-Initiative aufging für eine aktive Erinnerungskultur und das Gedenken jüdischen Lebens. 2008 und 2009 organisierte der Korschenbroicher die Verlegung von Stolpersteinen für die von Nationalsozialisten ermordeten Juden in Glehn und übernahm die erste Patenschaft. Immer um den neunten November lädt er in Kooperation mit örtlichen Schulen zum Stadtrundgang ein, um gemeinsam die Stolpersteine zu polieren und an Schicksale Korschenbroicher Juden zu erinnern.