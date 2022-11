Sprache in Korschenbroich : Wörterbuch „Unges Platt“ neu aufgelegt

Korschenbroich Der frühere Schulleiter Hubert Köhnen legte 1982 eine Sammlung gesprochener Mundart an. Sein Werk ist Grundlage für eine überarbeitete Version, die nun als Teil der Mundartoffensive in Korschenbroich vorgestellt wurde.

Kaufen Erhältlich im Kulturbahnhof, in den Rathäusern, in der Buchhandlung Barbers und auf dem Martins-Markt

Lesung am 22. November in Wermelskirchen

Grafische Gestaltung und Layout für die Neuauflage übernahm Helmut Coenen, der bereits die Erstausgabe betreute. Zunächst wurden 1000 Exemplare gedruckt. Bei großer Nachfrage wäre ein Nachdruck dank einer digitalen Version problemlos möglich. Venten empfiehlt das Buch gleichermaßen für Menschen, die mit der Mundart nicht mehr vertraut sind wie auch für Mundartfreunde. Denn hier sind auch viele Begriffe zu finden, die in der Alltagssprache nicht mehr auftauchen. Dazu zählt zum Beispiel „dä Jöttschklomp“, ein eimerartiges Jaucheschöpfgerät am langen Stil. In differenzierter Darstellung werden beide Korschenbroicher Mundarten dies- und jenseits der Benrather Sprachlinie berücksichtigt.

„Köhnens Buch ist entstanden, wie ein solches Buch entstehen sollte. Der Autor hat nicht die Begriffe aus dem Hochdeutschen übersetzt, sondern vermutlich mit einem Zettelkasten gearbeitet und dann versucht, die Begriffe in einem Alphabet einzuordnen“, sagte Achim Thyssen, Leiter des Mundartarchivs in Zons. Aus heutiger Sicht von Nachteil sei allerdings, dass sich Köhnen an die seinerzeit vom Amt für Landespflege ausgegebene Richtlinie einer Lautschrift mit Sonderzeichen angelehnt habe. „Darum konnten wir den Text nicht einfach scannen. Aus dem plattdeutschen ´Wat` machte der Scanner das ´Wattenmeer`“, sagte Thyssen. Er hat daher während des Lockdowns das Erstlingswerk komplett abgeschrieben. In Austausch mit einer Kollegin habe er versucht, eine heute verständliche Schreibweise zu finden. Auf der Homepage der Stadt sind bereits kleine Hörproben aus dem Buch eingestellt, die von Andrea Otten und Hans-Peter Menzen eingesprochen wurden.