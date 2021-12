Laubsammlung in Korschenbroich : Wo Bürger städtisches Laub entsorgen können

Korschenbroich An verschiedenen Standorten können Bürger ihre Laubabfälle entsorgen. Doch das gilt nur für die Blätter von städtischen Bäumen. Privates Laub ist davon ausgenommen.

Am Samstag, 4. Dezember, wird von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr Laub am Waldfriedhof Korschenbroich, am Friedhof Kleinenbroich, Josef-Thory-Straße und am neuen Friedhof Glehn angenommen.

Zudem stehen bis zum 16. Dezember 2021 und vom 6. bis 27. Januar 2022 Container an folgenden Standorten bereit: Beim Grünflächenamt und Baubetrieb, Wankelstraße 21, montags bis mittwochs von 7.30 bis 15.30 Uhr, donnerstags bis 17.30 Uhr und freitags bis 11 Uhr. Am Waldfriedhof Korschenbroich ist die Abgabe montags bis donnerstags in der Zeit von 7.30 bis 15.30 Uhr sowie freitags bis 11 Uhr sowie auf dem Parkplatz Am Hallenbad 64 in Kleinenbroich montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr und freitags bis 11 Uhr möglich.