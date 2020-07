Aufregung in Schlich : Wirtschaftsweg wird für Müllabfuhr saniert

Korschenbroich Damit die Zufahrt zum Schlickumsweg in Schlich für die Sammelfahrzeuge gewährleistet bleibt, griff der Städtische Entsorgungsbetrieb ein. Die Maßnahme irritierte einige Bürger. Die Kosten sind laut Stadt noch unklar.

Während sonst gerne über marode Wege geklagt wird, ist es in diesem Fall andersherum. Ein sanierter Wirtschaftsweg beschäftigt die Anwohner in Schlich so sehr, dass sich gleich mehrere von ihnen an das Frage- und Beschwerdemanagement der Stadt und unsere Redaktion gewandt haben. Die Ursache der Aufregung: der Schlickumsweg.