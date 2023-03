Wintereinbruch in Korschenbroich Winterdienst laut Stadt „bestens vorbereitet“ auf Schnee und Eis

KORSCHENBROICH · Und plötzlich ist der Winter da: Am 8. März präsentiert sich Korschenbroich in weißem Kleid. Neben schönen Schneelandschaften sieht es auf den Straßen, Fußgänger- und Radwegen ganz anders aus. Es ist glatt und am Vormittag sind nur wenige Straßen geräumt.

08.03.2023, 16:00 Uhr

21 Bilder Korschenbroich schneit ein im März 21 Bilder Foto: Bärbel Broer

Von Bärbel Broer