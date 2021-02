Wintereinbruch in Korschenbroich : Streufahrzeuge laut Stadt im Dauereinsatz

Korschenbroich Gegen Montagmittag sahen auch die Hauptverkehrsstraßen im Zentrum von Korschenbroich noch kaum geräumt aus. Die Verkehrssituation blieb dennoch entspannt. Die Feuerwehr musste nicht witterungsbedingt ausrücken.

Wintereinbruch in Korschenbroich: Seit drei Uhr am frühen Montagmorgen seien die beiden Streufahrzeuge im Dauereinsatz, teilte die Stadt Korschenbroich auf Nachfrage mit. „Schnee und Glatteis kamen am Wochenende nicht unerwartet, entsprechend waren unsere Einsatzkräfte gut auf die Wetterlage vorbereitet“, betonte der Beigeordnete Georg Onkelbach. Wer allerdings am Montagmittag Hauptdurchgangsstraßen wie an der Kreuzung An der Sandkuhle/Sebastianusstraße oder Hindenburgstraße entlangfuhr, dem bot sich ein anderes Bild: Geräumt sahen die Straßen nicht aus, die Schneedecke war größtenteils geschlossen, lediglich die Spuren der Autoreifen hatten Fahrrinnen hinterlassen.

Auf dem Betriebshof an der Wankelstraße in Glehn werden regulär zwischen 80 und 90 Tonnen Salz gelagert. Über ein Silo werden die Streuwagen befüllt. 54 Tonnen sind in dieser Wintersaison – an den vergangenen drei Wochenenden – bereits auf die Straßen und Wege aufgebracht worden. Nachschub ist beim Lieferanten reserviert und kann nach Bedarf abgerufen werden. Im vergangenen Winter 2019/2020 wurden insgesamt rund 40 Tonnen Salz verbraucht, diese Menge sei in diesem Winter inzwischen bereits verbraucht, so die Stadt. Um die Umwelt zu schützen, werde das Salz so stark wie nötig und zugleich so sparsam wie möglich eingesetzt.