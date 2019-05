Goldhochzeit in Korschenbroich : 50 Jahre gemeinsam durchs Leben

Willi und Brigitte Oerdinger aus Lüttenglehn lernten sich bei Schützenfest kennen. Ein halbes Jahrhundert sind Willi und Brigitte Oerdinger vom Lüttenglehner Hof Nixberg nun miteinander verheiratet

Der jetzt 71 Jahre alte Jubilar erinnert sich noch gut an die Zeit des Kennenlernens: „Ich bin damals mit einer Clique von sieben anderen jungen Leuten aus Lüttenglehn in einem VW Käfer nach Kapellen zum Schützenfest gefahren – jedes Wochenende waren wir auf einem anderen Schützenfest.“ Doch in Kapellen sollte ihm die Frau fürs Leben begegnen, und Oerdinger schwärmt heute noch: „Sie trug ein hochsommerliches, rotes Minikleid und hat mir im Laufe des Abends die Telefonnummer ihrer Mutter gegeben, die als hoch motivierte Hebamme zu Hause in Kapellen über ein Telefon verfügte.“ Willi Oerdinger und seine spätere Ehefrau Brigitte waren damals 18 Jahre jung – knapp vier Jahre später wurde in Kapellen geheiratet.