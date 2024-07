Destillieren in Korschenbroich Wilfried Vennen und sein Liedberger Gin

Es hat lange Wochen gedauert, vielfältige Versuche gekostet, bis die richtige Mischung gefunden war. Vennen schwärmt von einem „wahrhaft vollmundigen Cuvée aus Wacholderbeeren, mit Bierhopfen und neun weiteren Botanicals“. Die Zutaten aus Früchten und Kräutern hatte er in seiner eigenen kleinen Destille zusammengeführt und insgesamt 15 unterschiedliche Ansätze getestet. Ein Stammgast und guter Nachbar, Klaus Hofmann, war jeweils der Vorkoster. Bislang war Vennen auf Liköre spezialisiert. Diesmal aber ist kaum Zucker im Spiel, setzt der geschäftstüchtige Wirt wie beim Liedberger Fratenschneider auf eine eher herbe Note. Und dennoch ist der Bierhopfen-Gin nicht bitter. Vennen, dessen Familie seit 125 Jahren das Wirtshaus am Liedberger Markt betreibt, weiß sehr gut, was seine Kunden schätzen. Deshalb gibt es in seinem Sortiment, produziert wird in einer Brennerei in Waldniel, seit kurzem auch „Minge Willi“ von der Marille mit Ingwer und Rum.