Restaurant in Korschenbroich Gastwirt Vennen verzweifelt an Personalsuche

Kürzlich führte Wilfried Vennen zwei große Bankettveranstaltungen als „geschlossene Gesellschaften“ durch. Anders als in früheren Jahren wäre eine Bewirtung von weiteren Gästen „Im Alten Brauhaus“ nicht möglich gewesen. „Die Regelung wird sich wahrscheinlich so fortsetzen, weil es sonst zu viel Arbeit für uns ist“, sagt der Liedberger. Er führt die Gaststätte am Markt seit 30 Jahren in vierter Generation. Im kommenden Herbst soll das 125-jährige Bestehen des Betriebs gefeiert werden.