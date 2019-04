Interview mit Stefan Syben aus Korschenbroich : Wildschweine und Wölfe breiten sich aus

Korschenbroich Stefan Syben ist der Leiter des Korschenbroicher Hegerings. Bei der Jahreshauptversammlung der Korschenbroicher Jäger sprach er über die Zunahme bestimmter Tierarten, das Landesjagdgesetz und die Nachfrage nach Wildfleisch.

Beim Jahrestreff der Korschenbroicher Jäger herrschte im kleinen Saal der Gaststätte Vennen in Liedberg drangvolle Enge. Viele der 120 Mitglieder erfuhren dort erstmals aus berufenem Munde die Streckenzahlen im Kreis Neuss aus dem letzten Jagdjahr. Zahlen, die erschrecken können. So wurden 300 Rehe als Verkehrstote von der Straße aufgelesen. Nur 428 Rehe wurden von den Jägern erlegt. Ein ähnliches Bild bietet die Hasenstrecke: 392 Hasen wurden Opfer der Straße, nur 425 lagen nach den Herbstjagden auf der Strecke. Auch bei den Fasanen teilten sich Autoverkehr mit den Grünröcken etwa hälftig die Strecke. Ganz anders beim Schwarzwild. Nur 31 von 326 Wildsauen wurden als Verkehrsopfer gezählt. Am Rande der Versammlung beantwortete Hegeringleiter Stefan Syben Fragen rund um die Jagd.