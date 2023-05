Frühkirmes und Krönung in Liedberg Erst Wiesn-Gaudi, dann Krönung im Liedberger Festzelt

Dirndl und Lederhose sind angesagt: Die nunmehr zweite Liedberger Wiesn-Gaudi startet am Freitag, 12. Mai. Im Zelt auf dem Kirmesplatz wird „in urtypischer Festzeltstimmung mit Wiesn-Charakter und bayerischem Bier gefeiert“, kündigen die Veranstalter, die St. Sebastianus Bruderschaft und der Förderkreis Schützenbruderschaft Liedberg an. Ab 19.30 Uhr sorgen „Die Dyckerländer“ und DJ Tim für Stimmung. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt neun Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Festzelt steht gegenüber der Kirche an der B230.