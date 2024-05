Jugendausschuss in Korschenbroich Wiederholung der Kleidertauschbörse und Skater-Event geplant

In Kooperation mit dem Stadtjugendring Korschenbroich wird wieder der JuKoRo-Aktionstag am 15. Juni stattfinden. Mit Marco Spieß stellte sich der neue Schulsozialarbeiter der Realschule vor. Er wolle „seelische und moralische“ Unterstützung für die 640 Schüler, die Lehrer und Eltern leisten. Da komme eine Person schnell an ihre Grenzen. Über die Beratung hinaus möchte Spieß Kreativangebote sowie Sport- und Bewegungsspiele initiieren.