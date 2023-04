Nach den überarbeiteten Planungen Wieder viele Einwände zur Carbonnestraße

158 Seiten umfasst das Dokument für den Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung, der am Dienstagabend, 18. April, tagt. Erneut werden sich die Kommunalpolitiker mit den Plänen für das Wohnbauprojekt in Kleinenbroich befassen. Erneut wird die Maßnahme diskutiert werden, nachdem zahlreiche Stellungnahmen eingeholt worden sind und die Verwaltung ihre Empfehlungen abgegeben hat. Und erneut werden vermutlich zahlreiche Besucher anwesend sein. Um was es dieses Mal konkret geht.