Wieder Autoaufbruch in Korschenbroich Rucksack mit Laptop und Geldbörse gestohlen

Korschenbroich · Fünf Minuten genügten – so lange hatte ein 57-jähriger Mann sein Auto an der Straße „Am Waldfriedhof“ unbeaufsichtigt gelassen. In der kurzen Zeit brachen unbekannte Täter den Wagen auf und stahlen einen Rucksack mit Laptop und Geldbörse.

23.08.2023, 11:31 Uhr

Erneut haben unbekannte Täter an der Straße „Am Waldfriedhof“ ein Auto aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Patrick Seeger

An der Straße „Am Waldfriedhof“ in Korschenbroich haben erneut unbekannte Täter ein Auto aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verließ ein 57-jähriger Mann sein geparktes Fahrzeug nur für fünf Minuten. In der kurzen Zeit schlugen die unbekannten Täter die Seitenscheibe seines Pkws ein und entwendeten einen Rucksack. Darin befanden sich ein Laptop, eine Festplatte sowie eine Geldbörse. Die Tatzeit wird auf Dienstag, 22. August, zwischen 18.20 Uhr und 18.25 Uhr eingegrenzt. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät in dem Zusammenhang erneut: Das Auto ist kein Safe. Bei Verlassen eines Fahrzeuges sollten daher keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückgelassen werden.

(bb)