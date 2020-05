Schlaganfallpatient der Niederrhein-Klinik Korschenbroich : Anton Tini kämpft sich zurück ins Leben

Korschenbroich Der 69-jährige Anton Tini ist einer von vielen Reha-Patienten in der Niederrhein-Klinik Korschenbroich. Obwohl er alles richtig gemacht hat, hat ihn der Schlaganfall besonders schwer erwischt.

„Es war ein schwerer Schlaganfall mit komplexem Verlauf“, sagt Marcus Schaufenberg, Chefarzt der Neurologie an der Niederrhein-Klinik Korschenbroich. Tini erlitt gleich mehrere Schlaganfälle bei Verschluss der Halbschlagader, wie Schaufenberg erklärt. Im Krankenhaus kam noch eine Lungenentzündung hinzu. Der 69-Jährige lag insgesamt vier Wochen auf der Intensivstation, blieb halbseitig gelähmt. Acht Wochen vor dem Gespräch kam er zur Rehabilitation in die Niederrhein-Klinik.

Anton Tini Anlässlich dieses Tages hat Anton Tini von seinem Schicksalsschlag berichtet. Der 69-Jährige steht am Ende seiner neunwöchigen Reha in der Niederrhein-Klinik Korschenbroich.

„Ich war am Boden zerstört“, sagt Tini über die schweren ersten Wochen nach seinem Schlaganfall. Eine Erfahrung, die er seinen Mitmenschen ersparen möchte. „Wenn ich anderen damit helfen kann, erzähle ich gerne meine Geschichte.“ Dabei ist nicht zu erkennen, dass Tini etwas falsch gemacht hätte. Bis auf Bluthochdruck habe bei ihm laut Schaufenberg nichts auf ein erhöhtes Risiko hingewiesen. Mit dem Rauchen habe Tini laut eigener Aussage vor 20 Jahren aufgehört. Und als er in den Tagen vor dem Schlaganfall Kopfschmerzen und Schwindelgefühle hatte, ging er zum Hausarzt. Auch dieser erkannte die drohende Gefahr nicht. „Das war bei diesen Symptomen auch nicht ohne weiteres möglich“, sagt Schaufenberg.

Medizinische Hilfe in Corona-Zeiten : Notfälle müssen schnell in die Klinik

Tini musste sich also mit einem Schiksalsschlag abfinden, an dem er selbst keine Schuld trug. Und es dauerte einige Wochen bis ihm wieder solche Sätze über die Lippen kamen wie an diesem Dienstag. „Ich kann nicht klagen, es geht mir gut“, sagt er gleich zum Gesprächsbeginn. Die Sprache, sie sei ohnehin nicht sein größtes Problem zu gehen. Eher der linke Arm und das Laufen. „Als ich wieder mit Hilfe auf dem Flur gehen konnte“ sei er glücklich gewesen, sagt Tini. Fünf Wochen sei das her.