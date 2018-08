Korschenbroich: Wie sich die Mühlenstraße veränderte

Eine Seite Wohnen, die andere Gewerbe : Die beiden Gesichter der Mühlenstraße

Kathi Schmitz in ihrem alten Haus an der Mühlenstraße. Es ist liebevoll restauriert worden. Foto: Berns, Lothar (lber)

Korschenbroich Die L381 teilt die Mühlenstraße in Wohn- und Gewerbegebiet. Der Kuhlenhof zählt zu den Baudenkmälern. Die SYR Hans Sasserath GmbH setzt auf innovative Technologie. Eine Gedenktafel erinnert an die ehemalige Synagoge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Einst war die Mühlenstraße wichtigste Anbindung Richtung Mönchengladbach. Heute ist sie zweigeteilt. Zum Ortskern hin bietet sie Wohnlage mit vielfach zweieinhalbgeschossigen Häusern. Kathi Schmitz, gebürtige Neuwerkerin und seit 50 Jahren in Korschenbroich zuhause, wohnt im liebevoll restaurierten Haus an der Mühlenstraße. „Es ist ruhig, doch immer etwas los. Der Zusammenhalt in der Nachbarschaft ist sehr gut“, erzählt Schmitz. Bindeglied zur Sebastianusstraße ist das weiße Backsteinhaus mit barockem Giebel von 1705. Im Eckhaus bietet „Dördelmann“ in der Nachbarschaft der Goldschmiede Bremer und Bäckerei Otten Wohnaccessoires an. Die Ärzteschaft ist stark vertreten über die chirurgische Praxisklinik Gensior und das Ärztehaus samt Apotheke. Laut Postanschrift liegt das Ärztehaus „Am Kuhlenhof“, auf Grund der Lage ist es ebenso über die Mühlenstraße erreichbar.

Ein Schmuckstück ist der 1566 erbaute Kuhlenhof. „Wie wichtig die Mühlenstraße während der Bauphase für die Verkehrsanbindung war, zeigt die Orientierung des Hauses,“ betont Reiner Leusch, der das Gebäude in siebenjähriger Arbeit restaurierte. Der Hausherr verweist auf die Ausmauerung der zur Mühlenstraße hin gerichteten Fassade. Die Ausmauerung sei damals eher untypisch gewesen, da die Gefache in der Regel mit Lehm verfüllt wurden. Auch das vorkragende Obergeschoss sei eigentlich ein Merkmal für ein Stadthaus gewesen. „Der Vogt Werner von Dülken hat gestronzt“, kommentiert Leusch die Besonderheiten.

Info



zurück

weiter

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erinnert bei der Hausnummer 12 bis 16 eine Gedenktafel an die ehemalige Synagoge von 1829. Die Friedensinitiative Korschenbroich gab zum 50-jährigen Gedenken der Reichspogromnacht den Anstoß zur Anbringung der Inschrift. „Die Synagoge wurde 1938 demoliert, aber nicht niedergebrannt“, merkt Anwohner Wolfgang Skiba an. Er hat durch Zeitzeugen und archivierte Hinweise erfahren, dass die Feuerwehr das Abfackeln verhinderte, damit die angrenzenden Fachwerkhäuser nicht gefährdet wurden. Erst in den 1950er Jahren soll das Gebäude abgerissen worden sein. „Die Synagoge kann nicht groß gewesen sein“, sagt Skiba, der Einsicht genommen hat in alten Liegenschaftsplänen und gerne mehr wüsste über das verschwundene Gebäude. An die düstere Zeit des Nationalsozialismus erinnern ebenso Stolpersteine in Gedenken an die jüdischen Mitbürger Hermann und Rosalie Schwarz sowie Luise Schwarz. Sie wurden 1942 deportiert. Das Ehepaar starb in Theresienstadt, Luise Schwarz in Auschwitz.

Ab und an verirren sich große Lastwagen auf dem Weg zum Gewerbegebiet in den unteren Teil der Mühlenstraße. Fußläufig führt ein schmaler Pfad unter der Brücke zur Landstraße, die zur Schnittstelle wird. Jenseits davon ist das Straßenbild geprägt von gewerblichen Anliegern, wie der SYR Hans Sasserath GmbH. Sie zählt europaweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Armaturen für Haustechnik und ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Stadt. Richtung Lürrip erhebt sich das Gebäude der ehemaligen Tuchfabrik Irmen. Der von Peter Irmen 1910 in Korschenbroich angesiedelte Betrieb war früher bedeutender Arbeitgeber.

(anw)