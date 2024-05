Unges Pengste 2024 in Korschenbroich Wie Pferde auf die Parade vorbereitet werden

Vier Pferde sind auf dem Gelände der Firma Heizöl Meier Korschenbroich angebunden, vier Schützen in Uniformen sitzen daneben an einem Tisch. Die Schützen unterhalten sich und trinken – selbstverständlich nichts Alkoholisches. Denn gleich müssen sie hochkonzentriert sein. Eines der Pferde scharrt schon ungeduldig mit den Hufen. Die Tiere sind hier auf Zwischenstation, denn gleich beginnt ihr Einsatz in der Großen Königsparade bei Unges Pengste.