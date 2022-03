Hilfsaktionen in Korschenbroich : Warum Lotta ihren Teddy für ukrainische Kinder spendet

Kita-Leiterin Manuela Scheffler und ihre Kollegen arbeiten die Sorgen der Kinder auf. Foto: Karin Verhoeven

Korschenbroich Auch die Jungen und Mädchen der Kita an der Schulstraße machen sich Gedanken über den Krieg in der Ukraine. Was sie dazu sagen und wie sie helfen wollen.

„Die Kinder und die Familien haben kein Geld für Essen und auch kein Spielzeug mehr – sie haben alles verloren,“ sagt Lotta aus der Löwengruppe über das, was sie von den Ereignissen gehört hat. Und sie hat noch schlimmere Ängste: „Viele Menschen sind getötet worden. Das ist schade für die Kinder – die haben keine Erwachsenen mehr!“ Und ihre Freundin Lotta aus der Delfinengruppe weiß zu berichten: „Es sind sogar Kinder getötet worden.“ Die Fünfjährige möchte einem Kind in der Kriegsregion eine Freude machen – dafür gibt sie ein Spielzeug ab und sogar ihren heiß geliebten Teddy. Lotta hat herausgefunden, was „Alles Gute“ auf Ukrainisch heißt und wie das geschrieben wird. Sie hat diese Worte auf einem Zettel auf ihr Geschenkpäckchen geklebt. Emil (5) sagt traurig: „Das alles ist nur, weil der Präsident von Russland Streit macht, und nun gibt es viele Flüchtlinge aus der Ukraine.“

Fragen über Fragen und viele Ängste – Grund genug für Kita-Leiterin Manuela Scheffler mit ihrem Team und den 105 Kindern ein Projekt zu realisieren: Die Kinder gestalteten eine Woche lang mit Glasfarbe, gestanzten Herz-Motiven, Glitzersteinchen- und Sternen wunderschöne Teelichtgläser, die unter dem Motto „Lichter für die Ukraine“ bei einem Basar gegen Spenden zu erwerben waren. 916 Euro waren danach für eine Spendenaktion zusammengekommen.

„Auch Kinder machen sich große Sorgen, weil sie daheim und überall von den bewaffneten Konflikten hören. Das wollten und mussten wir unbedingt kindgerecht aufarbeiten und es war uns dabei wichtig, dass die Kinder erkennen, wie auch sie schon einen wichtigen Beitrag zur Linderung der Not leisten können“, sagt die Kita-Leiterin.