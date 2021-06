Korschenbroich: Wie geht es weiter mit der Johannes-Wolf-Straße? : Rat entscheidet direkt über Straßen-Umbenennung

Von 1950 bis 1974 war Johannes Wolf Pfarrer in Kleinenbroich. Als Seelsorger war er viel länger in der Gemeinde tätig: von 1945 bist 1984. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Seit bekannt geworden ist, dass der 1993 verstorbene Pfarrer Johannes Wolf minderjährigen Jungen sexualisierte Gewalt angetan hat, soll der Straßenname in Kleinenbroich verschwinden. So ist der weitere Ablauf.

Wer beschließt die erneute Umbenennung? Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, muss nach dem Antrag der GdG ein Beschluss über die Umbenennung durch das zuständige politische Gremium gefasst werden. Dies ist in Korschenbroich grundsätzlich der Ausschuss für Sport, Kultur und Jugend. In Abstimmung mit den Fraktionen sei laut Verwaltung jedoch beabsichtigt, dass der Rat die Thematik an sich zieht und bereits in seiner nächsten Sitzung unmittelbar entscheidet.

Werden die Anwohner informiert? Die Eigentümer der Grundstücke, die an die Straße angrenzen, erhalten einen Bescheid mit der Zuteilung der neuen Adresse. In dem Bescheid werden Vermieter aufgefordert, ihre Mieter über die Adressenänderung zu informieren. Wie die Stadt weiter mitteilt, fallen für die Anwohner keine Kosten für die notwendige Umschreibung der Ausweisdokumente (Personalausweise, Pässe, Führerscheine) an. Es ist beabsichtigt, für die Bewohner der Straße einen gesonderten Termin in zeitlicher Nähe zum Stichtag der Umbenennung im Bürgerbüro zu reservieren, an dem die Umschreibungen erfolgen können.