Veranstaltung vom CDU-Stadtverband Korschenbroich Wie Digitalisierung und ländlicher Raum zusammenpassen

Für den Parteivorsitzenden Dirk Kartarius ist es kein Schreckgespenst, dass sich in Zukunft Menschen in noch stärkerem Maße für andere kümmern müssen. „Was gibt es Erfreulicheres, als im Kleinen etwas für andere zu bewegen?“ Ein Musterbeispiel seien die Scherfhausener. Nachdem es in diesem kleinen Ortsteil keine Kneipen mehr gab, hatten der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Scherfhausen und andere die Idee der „Scherfhausener Wandertheke“. Sie diene im hohen Maße der Kommunikation zwischen Alt- und Neubürgern und werde sehr gut angenommen.