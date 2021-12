Stadt Korschenbroich zieht Bilanz : 253 bedürftige Kinder wurden beschenkt

Bei der diesjährigen Weihnachtswunschbaum-Aktion konnten Bürgermeister Marc Venten und die Auszubildende Antonia Lierz 253 Kindern und Jugendlichen ihre gespendeten Geschenke überreichen. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Zum Jahresabschluss zieht die Stadt Bilanz und ist zufrieden mit dem Ergebnis. Vor allem die Solidarität der Bürger war bei vielen Aktionen immens. Welche das waren und was die Verwaltung im kommenden Jahr vorrangig angehen will.

Die Bescherung im Rathaus gab es bereits: Insgesamt 253 bedürftigen Kindern und Jugendlichen haben Bürgermeister Marc Venten und die Auszubildende Antonia Lierz Geschenke überreicht, die im Rahmen der traditionellen Aktion „Weihnachtswunschbaum“ gespendet worden waren. Für jede abgegebene Wunschglocke fanden sich Spender und alle Geschenke waren termingerecht abgegeben worden. Das teilte Bürgermeister Marc Venten beim Jahresabschlussgespräch mit, zu dem der Verwaltungsvorstand der Stadt geladen hatte.

Corona – das war auch hierbei das meist genutzte Wort. Denn natürlich hat die Pandemie auch Korschenbroich schwer zu schaffen gemacht. „Trotzdem haben wir viel geschafft in diesem arbeitsintensiven Jahr. Unser Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Venten selbstbewusst.

Info 1455 neue Nachbarn leben in der Stadt Einwohner Aktuell leben 34.895 Menschen in Korschenbroich. 1455 Personen sind neu hinzugezogen. Im Jahr 2021 gab es 1186 Wegzüge. Bis Oktober wurden 293 Geburten 273 Sterbefälle gemeldet. Bis Mitte Dezember gaben sich 169 Paare das Ja-Wort. Impfungen Das mobile Impfangebot sonntags und donnerstags nutzten 4000 Menschen.

Gleich zu Beginn des Jahres habe die Stadt mit ihrer Aktion „Heimatliebe in der Krise“ versucht, die Einzelhändler und Gastronomen im Lockdown zu unterstützen. „Ziel war das lokale Bestellen – und nicht bei Amazon“, so Venten. „Die Solidarität in der Stadt war groß“, resümiert er. Bürger konnten bei ihren lokalen Einkäufen Punkte sammeln und wurden dafür wiederum im Juni mit der digitalen „Nacht der Sterne“ belohnt, die in 50 Haushalte übertragen wurde.

Um den lokalen Handel, Gastronoimie und Dienstleister zu unterstützen, wurde zudem im Juli die Hashtag-Kampagne „#41352“ ins Leben gerufen. Diese wurde im Herbst von der IHK ausgezeichnet.

Auch bei anderen Aktionen habe sich gezeigt, wie groß die Solidarität und der Zusammenhalt in der Stadt seien, so Venten. Eine „Super-Sache“ sei beispielsweise gewesen, so der Beigeordnete Thomas Dückers, dass der Bürgerbus, der wegen Corona nicht fahren konnte, im Februar Menschen ab 80 Jahren zum Impfzentrum nach Neuss gefahren hatte. Dafür wurde der Bürgerbus im September mit dem Heimatpreis ausgezeichnet.

Auch dass die Grundwasserkappungsmaßnahmen fortgeführt werden können und erst kürzlich der Zehn-Jahresvertrag mit dem Erftverband unterschrieben werden konnte, sei möglich geworden durch den Solidar-Gedanken, sagte der Beigeordnete Georg Onkelbach. „Denn viele Personen, die gar nicht betroffen sind, beteiligen sich an dem Vertrag.“

Politische Inhalte prägten vor allem den September. Neben den Bundestagswahlen, bei denen in Korschenbroich die Wahlbeteiligung mit 84,4 Prozent erneut überdurchschnittlich hoch war, wurde auf lokaler Ebene das „Integrierte Klimaschutzkonzept“ verabschiedet. Ziel: Spätestens 2045 soll im Stadtgebiet Klimaneutralität erreicht werden. „Dieses Konzept sowie die Stadtentwicklungsstrategie, die im Oktober abgeschlossen wurde, werden wir 2022 verstärkt angehen“, kündigte Venten an.

Ende 2022 soll auch die erste Ausbaustufe der neuen Skater-Anlage am Waldstadion fertiggestellt werden. Sie wird die bisherige Anlage in der Nähe des Neubaugebiets „An der Niers-Aue“ ersetzen. Deren Schließung hatte im Februar für Entrüstung gesorgt. Onkelbach zeigte sich zufrieden, dass ein Kompromiss gefunden werden konnte.

Was deutlich zu kurz in diesem Jahr kam, war das Brauchtum. Im Mai fiel Unges Pengste erneut aus. „Stattdessen gab es kleine Veranstaltungen und virtuelle Events, die die Schützenfeste jedoch nicht ersetzen können“, so Venten. „Immerhin konnten wir im Oktober auf dem Matthias-Hoeren-Platz ein Festzelt aufstellen und Oktoberfest sowie Schützenball feiern.“