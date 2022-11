Gedenkveranstaltung in Korschenbroich : Wie die jüdische Familie Winter Außenseiter wurde

Korschenbroich Der Erlebnisbericht „Ein Alptraum ohne Ende“ des in Korschenbroich geborenen Juden Alfred Winter stand im Mittelpunkt der Gedenkveranstaltung zum 9. November. Die Lesung wurde zu einer intensiven Erfahrung für die vielen Besucher.

Sein persönliches Engagement sowie seine Betroffenheit machten die kurze Gedenkveranstaltung zu einer intensiven Erfahrung. Der Ratssaal war gut gefüllt, zur Hälfte etwa mit Schülern und Lehrern der Leistungs- und Zusatzkurse Geschichte. Eine Geschichtsstunde der besonderen Art wartete auf sie: Regina Hüskes und Peter Oedinger lasen aus dem Erlebnisbericht des in Korschenbroich geborenen Juden Alfred Winter unter dem Motto „Ein Alptraum ohne Ende – Den Toten zum Gedenken – den Lebenden zur Mahnung“ vor. Darin wird Winters Leben in der Zeit von November 1941 bis Mitte 1945 erzählt. Die Zuhörer mochten gut über die Zeit und Gräueltaten des Nationalsozialismus Bescheid wissen. Aber die Auswirkungen des NS-Regimes auf das Leben Betroffener zu hören, ist etwas ganz anderes.

Alfred Winter musste in verschiedenen Arbeitslagern leben, in denen, wie er schrieb, in den ersten Monaten 900 Häftlinge starben, weitere 600 erkrankten und erschossen wurden. Er wurde gezwungen, Leichen zu exhumieren und in Massengräber zu verlegen. Sein Bruder infizierte sich und starb, Alfred Winter beerdigte ihn heimlich.