Für Helfer in Korschenbroich : Wie die Ehrenamtsbörse in der Pandemie funktioniert

Korschenbroich Die Zahl der Vermittlungen zwischen Hilfesuchenden und Helfern ist wegen der Corona-Pandemie zurückgegangen. Das soll sich mit wachsenden Freiheiten ändern.

In Zeiten von Corona erreichten bis dahin ungewohnte Anfragen die städtische Anlaufstelle der Ehrenamtsbörse. Plötzlich suchten Hundehalter nach tierliebenden Menschen, die während einer Quarantäne ihren vierbeinigen Liebling ausführen konnten. „Auch hier konnten wir helfen. Eine Frau meinte zu mir, sie würde eine solche Aufgabe sehr gerne übernehmen. So käme sie wenigstens vor die Tür“, nennt Petra Köhnen ein Beispiel für schnelle und unkomplizierte Hilfe, von der beide Seiten ihren Nutzen zogen. Die Leiterin des Amtes für Soziales und Demografie der Stadt betreut die Dienstleistung, die Ehrenamtler an Hilfesuchende vermittelt.

An die Ehrenamtsbörse wenden sich vorwiegend Vereine und Institutionen, die Unterstützung suchen, wie etwa Seniorenhäuser, Sportvereine, Büchereien und das Friedensdorf. Das suche zum Beispiel Helfer für die Betreuung von Kindern, die hier ärztlich behandelt werden. Schulen fragen nach Helfern in der Hausaufgaben- oder Lesebetreuung. Das bisherige Angebot soll ab September oder Oktober um eine „Taschengeldbörse“ ergänzt werden. Die wird federführend vom ehemaligen Verein Sport ältere Generation, jetzt SÄG 50 plus Korschenbroich, verantwortet und von der Stadt in der Vorbereitung begleitet. „Da suchen wir jetzt einen Ehrenamtler, der die Gesprächsführung unterstützt“, erzählt Köhnen. Die Taschengeldbörse richtet sich vornehmlich an Jugendliche, die für ein sogenanntes Taschengeld Aufgaben übernehmen möchten. Das kann zum Beispiel Gartenarbeit sein. Petra Köhnen ist per E-Mail unter petra.koehnen@korschenbroich.de zu erreichen.