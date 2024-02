Veranstaltung von „Korschenbroich liest“ Literarischer Streifzug durch Werke von Erich Kästner

Vor 125 Jahren wurde er in Dresden am 23. Februar 1899 geboren, vor 50 Jahren starb er am 29. Juli 1974 in München: Erich Kästner gilt als einer der weltweit erfolgreichsten und meistübersetzten Autoren deutscher Sprache. Im Jahr des doppelten Jubiläums des Schriftstellers, Publizisten, Drehbuchautors und Kabarettdichter erinnert der Verein „Korschenbroich liest“ mit einer Lesung unter dem Motto „Das Glück ist keine Dauerwurst“ an den Schöpfer von „Emil und die Detektive“, „Pünktchen und Anton“ und „Das doppelte Lottchen“.