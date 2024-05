Kirchen in Korschenbroich Wenn die Antoniuskapelle auf Reisen geht

Das Glockentürmchen mit dem stolzen Hahn neigt sich bedenklich zur Seite. Die Schieflage ist noch Folge des Umzugs der Antoniuskapelle wegen der Untertunnelung der Bahnstrecke 1984. Der kleine Sakralbau sollte abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Dann aber erklärte sich Helmut Kempen bereit, dem Gotteshäuschen auf seinem Grundstück Gastrecht zu gewähren. Also wurde es auf Rollen gehoben und über Schienen in östlicher Richtung versetzt. „Ich wusste nicht, dass die Kapelle mit der Versetzung auf mein Grundstück in mein Eigentum übergeht. Damit sind nun Dieter und ich für sie verantwortlich“, sagt der Kleinenbroicher.