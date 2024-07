Lärmaktionsplan der Stadt Korschenbroich Welcher Lärm einige Anwohner am meisten nervt

Korschenbroich · Lag es an den Sommerferien? Oder an der Uhrzeit? Jedenfalls war es nur eine überschaubare Gruppe von Anwohnern, die das Angebot genutzt hatte, direkt mit der Verwaltung und dem Gutachter über den Inhalt des Aktionsplans zu diskutieren. Was besonders moniert wurde.

22.07.2024 , 04:50 Uhr

Über Straßenlärm wie beispielsweise an der Friedrich-Ebert-Straße diskutierten Anwohner mit Vertretern der Verwaltung und dem Gutachter. Foto: Berns, Lothar (lber)

Von Angela Wilms-Adrians