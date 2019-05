Gespräche mit der Stadt Korschenbroich : Weitere Förderchancen für die Sportklubs

Korschenbroich In den Jahresgesprächen der Stadt mit Korschenbroicher Sportvereinen und Jugendverbänden ging es um mögliche Fördergelder und Projekte. Eine Gruppe Jugendlicher plant die Einrichtung eines Instagram-Accounts für die Stadt.

An guten Nachrichten aus dem Bereich des Sports hat es in den vergangenen Monaten nicht gemangelt in Korschenbroich. Im vergangenen Jahr hatte die umfangreiche Sanierung des Waldstadions abgeschlossen werden können. Und erst vor einem Monat hatte die Stadt verkündet, dass sie erneut in einem Förderprogramm des Bundes berücksichtigt worden ist und damit 1,6 Millionen Euro für die Errichtung dreier Kleinspielfelder sowie der Umbau der Außenanlage des Hallenbads bereitstehen.