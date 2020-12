Senioreneinrichtung in Kleinenbroich : Weiter 13 Corona-Fälle in Haus Timon

Weiter 13 Corona-Fälle in Haus Timon

Senioreneinrichtung in Kleinenbroich

Das Haus Timon in Kleinenbroich. Foto: bauch, jana (jaba)

Kleinenbroich Die Infizierten-Zahlen im Kleinenbroicher Seniorenheim haben sich in den vergangenen Tagen nicht verändert. Die Diakonie setzt Leiharbeiter ein, um einen geordneten Betrieb zu gewährleisten.

Nach dem Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum „Haus Timon“ in Kleinenbroich hat sich die Situation stabilisiert. Weiterhin sind 13 Bewohner des Seniorenheims mit dem Coronavirus infiziert und weiterhin befinden sich drei von ihnen zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Das bestätigte Diakonie-Vorstand Bernd Gellrich. Die Diakonie Rhein-Kreis Neuss ist Träger der Einrichtung.

Es bleibt damit auch bei dem einen bereits in der vergangenen Woche vermeldeten Covid-19-Todesfall im Haus Timon. Ob es sich dabei um den einzigen offiziellen Korschenbroicher Corona-Toten, eine 89-jährige Frau, handelt oder der Tote aus Haus Timon in einer anderen Stadt gemeldet war, wollte Gellrich auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Auch der Rhein-Kreis hatte hierzu bereits in der vergangenen Woche auf Datenschutz-Gründe verwiesen.