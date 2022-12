Weihnachtswunschbaum in Korschenbroich 60 Wünsche bedürftiger Kinder sind noch unerfüllt

Der Platz im Außenbereich hat den Vorteil, dass der diesjährige Weihnachtsbaum viel größer ist als seine Vorgänger. Die Kinder der Kindergärten und Familienzentren an der Danziger Straße, Josef Thory-Straße, Pesch, Auf den Kempen und Am Sportplatz mussten also fleißig basteln, damit die üppige Dekoration von Kugeln und gebastelten Kerzen, Weckmännchen, Engeln und anderen Motiven bis in die höchsten Zweige reicht.