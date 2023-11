Aktion für bedürftige Kinder in Korschenbroich Wunschbaum ist Mittelpunkt des ersten Weihnachtsmarktes

Alle Jahre wieder – auch in dieser Vorweihnachtszeit ist der Weihnachtswunschbaum festlich geschmückt. Wegen des Umbaus steht er erneut nicht im Foyer des Rathauses an der Sebastianusstraße. Stattdessen ist der große Baum in diesem Jahr der Mittelpunkt des erstmals stattfindenden Weihnachtsmarktes im Ortskern und gleichzeitig wieder „Weihnachtswunschbaum“. Bürgermeister Marc Venten hat die Aktion zugunsten bedürftiger Kinder nun offiziell gestartet.