Weihnachtsscheune in Kleinenbroich „Es macht uns einfach Spaß, anderen Freude zu machen“

Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee. Die Neu-Kleinenbroicher Petra und Sven Schiller hatten im Sommer zu einer Kennenlernparty die Nachbarschaft eingeladen. Und je später und umso feucht-fröhlicher es in der Runde mit etwa 40 Personen war, kam die Frage auf, was sie als nächstes gemeinsam machen wollten. „So entstand die Idee zur Weihnachtsscheune“, erzählt Petra Schiller. Doch von den vielen anfangs so Begeisterten, blieben letztlich nur sie und ihr Mann übrig. „Da haben wir uns gedacht: Jetzt machen wir das erst recht“, sagt sie.