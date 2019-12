Weihnachtsmarkt auf dem Birkhof : Treibgut, Schmuck und Nikolaus auf dem Rittergut

Das Oswald-Ensemble schlug die Zuhörer in seinen Bann. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Es hat sich herumgesprochen, dass der Weihnachtsmarkt auf dem Rittergut Birkhof viel zu bieten hat. Am kommenden Wochenende ist er noch einmal geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rittergut Birkhof ist die richtige Wahl für alle, die sich in Vorweihnachtsstimmung versetzen lassen wollen. Und er bietet auch Kindern eine ganze Menge. Das hat sich herumgesprochen. Und so war der Markt auch jetzt wieder gut besucht, mit Ausnahme des vergangenen Samstags, als es stürmisch war und in Strömen regnete. Am kommenden Wochenende hat er noch einmal geöffnet.

Vieles ist bei der Veranstaltung Tradition geworden, aber es gibt immer auch neue Programmpunkte. Am Sonntag, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, trat zum ersten Mal das Oswald-Ensemble aus Büttgen auf. Oswald Schmitz spielte Akkordeon. Die Zuschauer lauschten gebannt den acht Sängerinnen und Sängern – und vergaßen prompt das Mitsingen, obwohl Textzettel verteilt worden waren. Das Ensemble präsentierte auch eher unbekannte Lieder wie „Josef, dun et Vürche stoche“, aber im Innenhof des Rittergutes ertönten zudem Klassiker wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“.

Tsch, tsch, tsch – dieses Geräusch war immer wieder zu hören: Dietmar Berndt hatte genügend kleine Fahrgäste, die er mit seiner Dampflokomotive über den Weihnachtsmarkt und darüber hinaus kutschierte. Ebenso nostalgisch: Ein altes kleines Karussell, das sich schnaufend in Bewegung setzte. Die Schauspielerin Paula Boo verzauberte die Kinder, indem sie ihnen Weihnachtsmärchen vorlas. Eine Lebendige Krippe war wieder eine Attraktion für die kleinsten Besucher. Und Eltern konnten sogar ein Gespräch mit dem Nikolaus einfädeln, indem sie ihn mit Infos über ihren Nachwuchs „fütterten“. „Sowohl der Nikolaus, als auch der Engel werden von erfahrenen Pädagogen verkörpert“, gab Mitorganisatorin Annette Schubert zu verstehen.