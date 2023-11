Premiere in Kleinenbroich Weihnachtsliedersingen mit der St. Sebastianus-Bruderschaft

In Köln, Dortmund oder Bochum sowie in vielen anderen deutschen Städten füllen sich ganze Stadien zum Weihnachtsliedersingen. Weniger groß, dafür aber drinnen und zugleich als Premiere lädt die St. Sebastianus-Bruderschaft Kleinenbroich für Samstag, 9. Dezember, ab 15.30 Uhr unter dem Motto „Das große MIT-singen in Kleinenbroich“ zu einem solchen Event in das Forum der Realschule in Kleinenbroich ein.