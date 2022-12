Abos für Kabarett, Comedy und Jazz Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker beim Kulturamt

In der Kabarett-Reihe präsentieren Alfons am 24. Februar 2023, das Kom(m)ödchen-Ensemble am 12. Mai, Wilfried Schmickler am 2. Juni, Sarah Hakenberg am 1. September und Jess Jochimsen am 3. November scharfzüngige Unterhaltung in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich. Das Kabarett-Abo für alle fünf Veranstaltungen kostet 98 Euro, die Einzelkarten pro Veranstaltung 25 Euro.