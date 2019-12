Hilfsbereit : Kita Holzkamp sammelte Weihnachtsgeschenke für Tiere

Korschenbroich (barni) Weil Weihnachten das Fest der Nächstenliebe ist, machen die Kids der Kita Im Holzkamp seit Jahren kurz vor dem Fest Menschen eine Freude, denen es nicht so gut geht. Jetzt profitieren erstmals Tiere von der dieser Hilfsbereitschaft: Genau 60 Schuhkartons waren gepackt worden mit allem, was den Vierbeinern, vor allem Hunden und Katzen, schmeckt und Spaß macht.

Lina Meister und Babette Terweer vom Verein „Notpfote – Animal Rescue“ kamen am Donnerstag in die Kita und freuten sich sehr. Noch mehr freute sich allerdings die kleine Mischlingshündin Lujci, ein aus Ungarn stammender Straßenhund.

In der Turnhalle der Kindertagesstätte trafen sich Kinder der Eichhörnchen-, Igel-, Fledermaus- und Eulengruppe. Sie nahmen Platz um den Kreis der Schuhkartons, die sie nicht nur mit gefüllt, sondern auch gestaltet hatten. Der stilisierte Knochen war das dominierende Motiv. Lediglich ein weißer Transportkorb aus Drahtgeflecht, ein großes Kissen im Leoparden-Look als Lieblingsplatz für den Stubentiger und ein Katzenkörbchen waren unverpackt geblieben, weil sie in keinen Schuhkarton passen.

Die Vertreterinnen der „Notpfote“ kündigten an, dass ab 2020 in Kitas und Schulen über Tierschutzthemen aufgeklärt werden wird. So sollen Kinder schon früh an einen verantwortungsvollen Umgang mit Haustieren herangeführt werden. Dass dieser Umgang heute noch alles andere als selbstverständlich ist, macht folgende Zahl deutlich: „Wir haben rund 200 Pflegestellen, in denen Tiere vorübergehend leben können“, erklärte Babette Terweer. Es handelt sich um Tiere, die auf ein neues Zuhause warten. Den Verein gibt es seit knapp zehn Jahren.