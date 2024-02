Bau am Gymnasium Korschenbroich Unterricht in Containern nach den Sommerferien

Unterschrieben hatten die Dringlichkeitsentscheidung Bürgermeister Marc Venten und Thomas Betz (FDP). Da das Gymnasium kontinuierlich steigende Schülerzahlen verzeichnet, hatte der Rat nach einem Entwurf eines Architekturbüros die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Schritte für eine Erweiterung des Gymnasiums vorzunehmen. Das Gyko ist derzeit in den Gebäudeteilen B, C, D, E und Mensa untergebracht und verfügt über 39 Klassenräume, welche im laufenden Schuljahr komplett genutzt werden. Die Gebäudeteile C, D, E und Mensa sollen im Herbst 2024 abgerissen werden. Das B-Gebäude, die Aula und der Verwaltungstrakt bleiben erhalten und sollen den Hauptstandort der Schule bilden.