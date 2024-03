Wegen der vielen Baustellen in Korschenbroich „So macht es Kunden keinen Spaß, Geld auszugeben“

Wer regelmäßig ins Ortszentrum von Korschenbroich fährt, weiß, wie gut man hier einkaufen kann. Ob Deko-Artikel, Kleidung, Feinkost, Bücher, Schuhe, Sportsachen, Käsespezialitäten oder frischen Fisch – alles ist da, alles in fußläufiger Nähe. So wie auch ein Café, Restaurants, eine Eisdiele und vieles mehr. Gemütlich zu bummeln, zu shoppen und zu schlemmen – das lockt auch Besucher aus der Region an. Normalerweise. Aufgrund der vielen Baustellen in und um Korschenbroich meiden zahlreiche Kunden die Stadt.